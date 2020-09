Influencer deelt tips om comfortabeler op hakken te lopen

Als influencer is Hadia Ghaleb op TikTok erg actief. Ze deelt er allerhande filmpjes van haar trainingen , haar reizen, haar favoriete outfits … en soms ook handige tips. Vooral haar advies om met slechts drie eenvoudige hulpmiddelen comfortabel op hakken te lopen gooit hoge ogen bij fashionista’s. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, is vaseline, droogshampoo en een nagelvijl.

Op Tiktok zijn handige hacks nooit veraf. De populaire influencer Hadia Ghaleb deelde er onlangs nog eentje dat iedereen met een voorliefde voor hoge hakken ongetwijfeld enorm aanspreekt.

Zo kan je vieze geurtjes of gladde voeten voorkomen door droogshampoo aan de binnenkant van je schoenen te sprayen en glibberige schoenzolen van je nieuwste paar hakken pak je gemakkelijk aan door er even met een nagelvijl over te wrijven. Pijnlijke voeten voorkomen? Dat doe je dan weer door vaseline aan de gevoelige of pijnlijke plekjes van je voeten te smeren.