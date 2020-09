Roberto Martinez heeft goed nieuws: “Alle aanwezige Rode Duivels zijn beschikbaar”

Alle Rode Duivels in Tubeke zijn beschikbaar voor het Nations League-duel van zaterdag in Kopenhagen tegen Denemarken. Dat was het goede nieuws dat bondscoach Roberto Martinez donderdag kon melden op zijn persconferentie. Kevin De Bruyne, die tot de geboorte van zijn derde kindje zijn vrouw bijstaat en nog niet arriveerde in Tubeke, zal niet meespelen.

“Het was een apart trainingskamp in Tubeke ditmaal. Dat kunnen jullie je wel inbeelden”, legde Martinez uit. “Het was onze eerste bijeenkomst in tien maanden. We hebben het medische protocol moeten volgen ...