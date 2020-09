Bart De Wever grendelt met Operatie Nachtwacht Antwerpse wijken af

De Antwerpse politie zet de grote middelen in om aanslagen in het drugsmilieu zo veel mogelijk te verhinderen. Vanaf vrijdag zal de politie de getroffen wijken intrekken om de orde en rust te herstellen met extra patrouilles, identiteitscontroles en zelfs roadblocks in bepaalde straten.

Operatie Nachtwacht is volgens korpschef Serge Muyters de grootste veiligheidsoperatie in twintig jaar in Antwerpen. Na een week van nachtelijke granaataanslagen en beschietingen in Deurne en Borgerhout ...