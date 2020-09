23 nieuwe besmettingen per dag in Limburg

Hasselt - Het aantal besmettingen met het coronavirus in onze provincie blijft schommelen rond gemiddeld 23 nieuwe positieve tests per dag (-3%). Er liggen nog twaalf coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen.

Van 24 tot en met 30 augustus hebben er 163 mensen positief getest in onze provincie, 5 minder dan de week ervoor. Het reproductiegetal voor Limburg ligt nu op 0,999, wat betekent dat het aantal besmettingen stabiel blijft.

In elf Limburgse gemeenten werd al zeven dagen geen enkele nieuwe besmetting meer vastgesteld. Alken, Bocholt, Hamont-Achel, Herstappe, Hoeselt, Lummen, Peer, Riemst en Voeren zijn zelfs al twee weken coronavrij. Hoewel het aantal besmettingen in meeste gemeenten stabiel blijft of licht daalt, valt op dat Genk met een opvallend hoge besmettingsgraad blijft kampen.

De laatste zeven dagen testten 34 mensen positief in de mijngemeente. “De voorbije twee dagen zijn er 18 besmettingen bijgekomen, vooral mensen die terugkeerden van vakanties in Turkije en Spanje”, weet burgemeester Wim Dries (CD&V). De besmettingen situeren zich voornamelijk binnen families. “De mensen zitten in quarantaine en worden van nabij opgevolgd.”

In heel België testen nog elke dag gemiddeld 440 mensen positief, een daling met 11 procent in vergelijking met vorige week. Er sterven dagelijks gemiddeld vier mensen aan Covid-19 (-36%). Het aantal ziekenhuisopnames is verder gedaald naar 17 per dag (-15%). In totaal liggen er vandaag nog 221 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Vorige week waren dat er nog 260. In Limburg zijn twaalf coronapatiënten gehospitaliseerd.