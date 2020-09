Septemberkermis in het centrum

Heers - Begin juli trok Covid-19 nog een streep door de zomerkermis, maar dit weekend strijkt de septemberkermis wel - coronaproof - neer in het centrum van Heers.

De septemberkermis vindt van 5 tot en met 7 september plaats op het gemeenteplein in het centrum. De tweede kermis is gewoonlijk een stuk kleiner dan de zomerkermis, maar niet dit jaar. “Die zal nu vergelijkbaar”, aldus burgemeester Kristof Pirard. “Er gaan tal van attracties zijn, zoals een viskraam, schietkraam en ballenkraam. Ook de botsauto’s en de kindermolen tekenen present. Liefhebbers van frietjes en smoutebollen kunnen terecht bij een van de twee frietkramen. Om alles coronaproof te laten verlopen, hebben we als gemeente verschillende maatregelen opgelegd. Zo is een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar en hebben we op drie plaatsen ontsmettingsgel voorzien. We zetten de kermis volledig af met nadarhekken en laten maximaal 200 personen toe. We rekenen ook op het gezond verstand van alle bezoekers.”

Verkeersbeperkingen

Door de opstelling van de kermis geldt er tot en met volgende week woensdag (9 september) een gewijzigde verkeerssituatie. Er geldt een verbod voor alle verkeer op het centrumplein. Op de Nieuwe Steenweg is er éénrichtingsverkeer en een parkeerverbod aan de rechterzijde tussen de Raes van Heerslaan en de Helena Wijnantslaan in de richting van Heers ,van woensdag 2 september om 8 uur tot zaterdag 5 september om 13 uur en van maandag 7 september om 13 uur tot woensdag 9 september om 13 uur. Van 5 september om 13 uur tot 7 september 13 uur is er op dit stuk geen verkeer toegelaten. Alle verkeer van en naar Borgloon wordt omgeleid via de Raes van Heerlaan, de Ribeaucourtlaan en Helena Wijnantslaan.

Frank Missotten