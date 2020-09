Sarah De Bie verklapt geslacht van baby van Aert

Wout van Aert is het gespreksonderwerp na zijn straffe prestaties in de Tour de France. Vrouwlief Sarah was donderdag dan ook te gast bij MNM. En daar verklapte ze prompt het geslacht van hun kindje. “Het wordt een jongetje”, aldus mevrouw Van Aert.

“Ik voel me beter nu”, stak De Bie van wal. “Ik ben blij dat ik thuis in alle rust de koers kan volgen. Ik heb gemerkt dat drukte mij niet zo afgaat, dat heb ik gemerkt na drie weken Italië en de Dauphiné. Naar de Ronde en zo, daar ga ik wel naartoe. Dat is maar één keer in de week.”

In een interview met Humo in het voorjaar had Sara nog gezegd dat er niet meteen kinderen kwamen ten huize Van Aert. “Ik wilde die druk niet zo want er kwamen wel al vragen van: is het nog niet zover?”, aldus De Bie, die daarna het geslacht onthulde in de studio. “Wout heeft zijn genen doorgegeven, het wordt een jongetje. We waren vooral blij dat het kindje gezond was, het maakte ook niet veel uit een meisje of een jongen. Maar ik denk dat een man altijd blij is dat zijn naam wordt verdergezet. Nog een Van Aert op de fiets? We hebben het er wel al veel over gehad (lacht), maar we gaan zeker niets pushen. Ik zie mij niet meteen van rennersvrouw naar rennersmoeder gaan. Dat is misschien een beetje te veel stress. Ik merk na een overwinning van Wout ook altijd dat de baby actief wordt, omdat ik dan zelf zenuwachtig ben geweest. Dan heb je toch het gevoel dat hij die stress mee beleeft. Ik denk dan, geef mij ook eens wat rust. Maar het zal wel geen kwaad kunnen.”

Sarah zat woensdag natuurlijk voor de televisie toen haar Wout naar de zege sprintte in de vijfde rit van de Tour. Ze plaatste toen ook een bericht op Instagram.

“Normaal kijk ik niet naar de sprint maar deze keer heb ik het toch volgehouden”, aldus mevrouw Van Aert bij Sporza. “Ik kan wel niet zo goed in de zetel blijven zitten, dus dan wandel ik een beetje rond. Je zag vrij snel dat hij met veel vertrouwen die sprint inging. Ik ken hem ook al lang genoeg om aan zijn gezicht te zien dat hij er dichtbij ging zijn.”

Zou Van Aert eens niet voor de groene trui moeten gaan? “Dat is nu niet aan de orde”, aldus De Bie. “Het doel is de Tour winnen met de ploeg en Wout zit nu in positie dat hij dat ook wel leuk vindt. Hij voelt zich ook heel goed in de ploeg. Hij gaat met plezier naar koersen. Of hij in Parijs gaat winnen? Misschien, ik weet het niet (lacht). Ik kan wel niet meer zeggen dat het geen sprinter is. Hij kan redelijk veel. Ik sta daar wel nog van te kijken hoor. Elke keer opnieuw kijk je naar tv en zie je hem op kop. En dan is dat in een bergrit (zoals afgelopen dinsdag, red.). Terwijl hij in een sprintetappe er ook bij is, dus ik sta er nog wel van versteld. Ook al klinkt dat raar, maar elke keer denk ik: wow, hij rijdt echt supergoed op dit moment.”