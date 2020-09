De twee laattijdige Tourafvallers Dylan Teuns en Tim Wellens kennen hun traject richting de kampioenschapsweek met BK (22/9) en WK (27/9). Teuns komt maandag aan de start van Tirreno-Adriatico, Wellens hervat nog een week later in de Ronde van Luxemburg.

