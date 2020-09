De politie LRH start zaterdag met een actie rond aanhangwagens. Aan de verschillende containerparken in de zone wordt gecontroleerd. Bij een overtreding is er een kans om zich in orde te stellen. Tot oktober. Wiens aanhangwagen dan nog mankementen heeft, krijgt een boete.

De actie komt er omdat uit de cijfers van 2019 blijkt dat van de 800 gecontroleerde aanhangwagens slechts 25% in orde is. “Drie op vier aanhangwagens is technisch niet in orde. Het merendeel van de overtredingen ...