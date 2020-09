Positieve signalen voor vorming van een regering, maar Lachaert blijft discreet

Dat CD&V-voorzitter Joachim Coens bereid is de gesprekken met liberalen, socialisten en groenen voor een federale regeringsvorming een kans te geven, is een positief signaal. Dat zegt de woordvoerder van koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert. Voor het overige blijft hij discreet over de werkzaamheden van de komende uren en dagen. “We werken rustig verder. Morgen is er de afspraak op het Paleis. We gaan geen mediaverklaringen afleggen”, luidt het.