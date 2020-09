Jongeren denken dat ze goud gevonden hebben in een grot, maar het blijkt iets anders te zijn…

Toen deze jongeren gingen zwemmen hadden ze waarschijnlijk nooit verwacht dat ze zo’n avontuur zouden meemaken. Tijdens het zwemmen op een plek nabij hun dorp in het Filipijnse Cotabato vonden ze een inham tussen de rotsen. Ze besloten verder te gaan en kwamen terecht in een grot. Wat ze daar aantroffen, konden ze haast niet geloven: er leek wel allemaal goudpoeder aan de rotsen te hangen.

De jongeren namen beelden van het fenomeen en lieten dit zien aan de lokale autoriteiten. Die laatsten trokken drie dagen later met een paar geologen naar de grot, waar enkele stalen genomen werden die nadien onderzocht werden in het labo. Het resultaat wijst uit dat het geen goud blijkt te zijn… Wat het dan wel is? Bekijk het in bovenstaande video!