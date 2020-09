De tien meest beklijvende Toursprints uit de 21ste eeuw

Dit jaar zitten we middenin aan de 21ste Tour van de 21ste eeuw. In de veronderstelling dat La Grande Boucle ongeveer een zestal massasprints per editie bevat, mochten we ons deze eeuw al minstens 120 keer vergapen aan tumultueus geharrewar. Maar welke spurt was nu de meest beklijvende? We vroegen het aan tien kenners: zeven (oud-)renners en onze drie wielerjournalisten. Onderaan het artikel kan u zelf stemmen op uw favoriete sprint.