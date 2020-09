Ook VRT stapt in ‘Vlaamse Netflix’ Streamz: wat kan je er kijken? En hoeveel moet dat kosten?

Het is officieel: op maandag 14 september wordt Streamz gelanceerd, een dag voor Disney+ start in ons land. Maar wat valt er te zien op die ‘Vlaamse Netflix’? En hoeveel moet dat kosten? Eén ding valt alvast op: je zal er ook meteen VRT-reeksen kunnen bekijken, iets waarover lang onduidelijkheid was.

Streamz, wat is dat nu ook alweer?

Streamz is een nieuwe streamingdienst van eigen bodem en een samenwerking tussen DPG, het huis boven VTM 1-4, en Telenet, dat onder meer productiehuis Woestijnvis en zenders Vier en Vijf in de portefeuille heeft. Frederik Delaplace, de nieuwe CEO van de VRT, maakte donderdagmiddag bekend dat ook de openbare omroep meestapt in het verhaal, iets waar de Vlaamse Regering al langer op aandrong.

Wat kan je er bekijken?

Streamz is in essentie Play, het betaalpakket voor films en series van Telenet, in een nieuw jasje. De bibliotheek van Play blijft behouden, waardoor Streamz bij de start meteen uitpakt met meer dan duizend titels. Daarbij zit onder meer alles van HBO (Chernobyl, Game of thrones) en er komt een apart aanbod voor kinderen en tieners, zoals wtFOCK. Voorts wordt geïnvesteerd in eigen reeksen, de zogenaamde ‘Streamz Originals’, en zullen programma’s van de Vlaamse zenders te bekijken zijn voordat ze op de klassieke manier op tv komen. De tv-zenders pompen overigens ook een deel van hun archief in Streamz. De nadruk ligt op fictie, maar er is eveneens ruimte voor pakweg documentaires en guilty pleasures.

Met welke nieuwe programma’s pakt Streamz uit?

Streamz gaat van start met vier nieuwe programma’s. Daarvan was de serie De bende van Jan De Lichte al aangekondigd. Dat is een kostuumdrama in een regie van Robin Pront en Maarten Moerkerke, met onder anderen Matteo Simoni en Stef Aerts, en zal later ‘op de klassieke manier’ op VTM te zien zijn. Eindelijk, kan je zeggen, want de opnames startten destijds al in het najaar van 2016.

Marc Punt (Matroesjka’s, Frits & Franky) brengt in Fair trade een pak schoon volk voor de camera: behalve Kevin Janssens en Ella-June Henrard hebben ook onder anderen Axel Daeseleire, Peter Van den Begin, Charlotte Timmers, Sven De Ridder en Manou Kersting een rol. De serie vertelt het verhaal van twee agenten met jaren dienst die aan de verkeerde kant van de wet belanden en zal ook later te zien zijn op VTM.

Cold courage is een internationale coproductie met België en een misdaadreeks over fake news gebaseerd op de populaire boeken van de Finse auteur Pekka Hiltunen. In de cast zitten onder anderen John Simm (Life on Mars, Doctor Who), Caroline Goodall (The white queen, Schindler’s list) en – uiteraard – ook Matteo Simoni en Charlotte Timmers. En dan is er nog Baantjer: het begin, over de jonge rechercheur Jurriaan de Cock in het Amsterdam van de jaren tachtig, waarin krakers rellen en bewoners zich opmaken voor de kroning van Beatrix. De hoofdrollen zijn voor Waldemar Torenstra en Lisa Smit, en ook Charlotte Vandermeersch laat zich opmerken. Die laatste twee titels krijgen het label ‘Streamz Original’.

Vier nieuwe titels, dat is het?

Nee, CEO Peter Vindevogel belooft “elke maand minstens één straffe, lokale titel”. Zo staan later dit najaar nog zeven programma’s gepland, waaronder #DVLM, een docu die Eric Goens draaide over de dj’s Dimitri Vegas en Like Mike. Zitten ook nog in de pijplijn: de fictiereeks Black-out, met Geert Van Rampelberg, en Mijn slechtste beste vriendin, naar het boek van Ilse Beyers.

Krijg ik ook suggesties op basis van mijn kijkgedrag?

Ja, maar er is meer. Een Streamz-redactie moet de vinger aan de pols houden, in Vlaanderen en bij uitbreiding de rest van de wereld. Als pakweg regisseur Steven Spielberg overlijdt, moeten meteen tien van zijn films klaarstaan.

Wat moet dat kosten?

11,95 euro per maand, met een gratis testperiode van twee weken. Met één abonnement kan je vijf profielen aanmaken en met vier mensen tegelijk streamen. Wie intekent op Streamz+ (vergelijkbaar met het huidige Play More) betaalt 8 euro meer voor driehonderd extra titels, waaronder recente blockbusters.

Hoe kan ik Streamz kijken?

Via de nieuwe tv-app van Streamz of via digitale tv van Telenet. Een abonnement nemen kan via de websites van Streamz en Telenet, en via de digicorder van Telenet. De meer dan 400.000 Play-klanten zien hun pakket binnenkort automatisch omgezet zien naar Streamz.