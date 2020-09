Lanaken -

Op de Maaseikersteenweg in Smeermaas is donderdagnamiddag een auto tegen de railing van de brug over het kanaal terechtgekomen. Het voertuig werd terug op de weg gekatapulteerd. Niemand raakte gewond bij het ongeval. De brandweer en de politie gaan bekijken wat ze kunnen doen om de railing te herstellen.