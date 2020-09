Dit droegen de sterren op de rode loper van het filmfestival van Venetië

Arriveren met een mondmasker op én op de rode loper in vol ornaat zonder masker en publiek poseren voor de aanwezige fotografen. Ook voor de sterren die op de openingsavond van het filmfestival van Venetië in de spotlights kwamen te staan, was het ongetwijfeld even wennen. Een overzichtje van de bekendste aanwezigen en hun outfits.