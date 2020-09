Huidig president en Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft opgeroepen om twee keer te gaan stemmen, wat illegaal is. Met zijn oproep wil hij het systeem van stemmen per brief testen, maar daarmee werkt hij de fraude waar hij en zijn partij bang voor zijn net in de hand.

Het opmerkelijke voorstel kwam er tijdens een persbriefing in North Carolina. “Laat ze stemmen per brief en dan in het echt. Als het systeem zo goed is als ze beweren, zullen ze niet kunnen stemmen”, ...