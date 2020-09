Corona maakt overal slachtoffers: grootste bordeel van Europa is failliet

De coronapandemie heeft een nieuw slachtoffer geëist. Het grootste bordeel van Europa, de Pascha in de Duitse stad Keulen, heeft het faillissement aangevraagd. Vanwege corona is er in Duitsland nog altijd een prostitutieverbod, en de financiële reserves van het megabordeel zijn nu opgebruikt. De lopende kosten zijn te hoog, aldus directeur Armin Lobscheid tegenover de krant Express.