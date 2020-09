Albanees schiet op vier agenten tijdens inval in Zutendaalse cannabisplantage

Een 34-jarige Albanese man riskeert een celstraf van vier jaar voor een schietpartij op vier politieagenten tijdens een huiszoeking in een cannabisplantage in Zutendaal. Samen met zijn kompaan riskeert hij een extra gevangenisstraf van 40 maanden voor het opstellen van twee wietplantages.

Op 26 november 2019 vielen vier politieagenten van de zone CARMA binnen in een woning op de Kempische weg in Zutendaal. Eerder kreeg de politie informatie over twee cannabisplantages in Zutendaal en Lanaken ...