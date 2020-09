Nederlandse minister wil coronaboetes verlagen... nu blijkt dat regels overtreden werden op zijn huwelijk

Een aangeslagen minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus is in het Nederlandse parlement door het stof gegaan, nadat op nieuwe foto’s te zien is dat op zijn bruiloft coronaregels zijn overtreden. Tijdens zijn spijtbetuiging schoot hij vol. “Ik heb het verkeerd ingeschat.” Bovendien overweegt de bewindsman na zijn eigen misser plotseling straffen voor overtredingen te versoepelen.