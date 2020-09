Na de kleerkast, nu ook het interieur: ribfluweel is terug van weggeweest

Ribfluweel transporteert ons meteen terug in de tijd, naar de seventies, met zijn overvloed aan oranje en bruine tinten, zijn houten dressoirs en zijn ronde vormen. Maar ook ribfluweel was toen, én is nu, alomtegenwoordig.

Zachte materialen zijn een must voor elk winters interieur. Het komende najaar verhoogt ribfluweel het aaibaarheidsgehalte van je woning en zorgt het meteen ook voor een knipoog naar de interieurs uit de seventies. Hoewel ribfluweel in alle woonstijlen past, ogen‘dikke ribben’ niet iets minder romantisch dan ‘dunne ribben’ en iets industriëler.

Vooral bij zitbanken, stoelen en kussens is ribfluweel een geslaagde keuze. Bij voorkeur met grijze, blauwe, roze of crèmekleuren voor een subtiele toets, maar ook met fellere kleuren, zoals blauw en geel scoor je goed. Behangspecialist Arte ging nog een stapje verder en koos voor ribfluweel op de muren.

Shopping? Rond kussentje - 34,95 euro - HK Living, blauwe barstoel met zwarte pootjes - 194 euro - Zuiver via Westwingnow, vierkant kussentje - 24,99 euro - Jill & Jim via Westwingnow, grijze zitzak met leuning - 129 euro - Magma via Westwingnow, roze poef - 50 euro - Lood 5 Goods, bruine zetel - 959 euro - Maisons du Monde, stoel met zwarte pootjes - 156 euro - HK Living, bruinoranje zetel - 995 euro - Loods 5 Goods en beige zitzak - 289 euro - Westwing