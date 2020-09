“Toen ik vorig jaar Christian Lacroix mocht interviewen, hadden we het al snel over onze gemeenschappelijke liefde voor Delvaux, het merk van mijn handtas. Hij zei dat je mensen herkent aan hun stijl en dat hij dus direct kon zien dat ik goede smaak had. Wie ben ik om die man tegen te spreken!” Foto: Elspeth Jenkins