Rijbewijs 15 dagen kwijt na positieve alcoholtest

Hoeselt -

Een bestuurder is woensdag zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld na een positieve alcoholtest onder de brug van de E313 op de Bilzersteenweg. In totaal werden 82 bestuurders gecontroleerd. Drie bestuurders testten positief. Een bestuurder leverde zijn rijbewijs voor 6 uur in. De laatste overtreder moest een boete van 179 euro betalen.