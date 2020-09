Vega-raket brengt Belgische satellieten in baan rond aarde

De Europese Vega-draagraket heeft in de nacht van woensdag op donderdag een vijftigtal satellieten succesvol in een baan rond de aarde gebracht, waaronder ook twee Belgische nanosatellieten. De lancering van de raket was al herhaaldelijk uitgesteld omdat de coronapandemie of slecht weer roet in het eten gooiden. Bekijk de beelden hierboven.