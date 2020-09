FBI onderzoekt bizarre zaak: piloten zien op 900 meter hoogte man in jetpack vliegen

In de Verenigde Staten hebben enkele piloten boven Los Angeles bijzonder raar opgekeken zondagavond toen ze naast hun toestel plots een man in een jetpack zagen vliegen. De waaghals in kwestie bevond zich op dat moment zowat 915 meter boven de grond. De FBI onderzoekt het incident.

De luchtverkeersleiding werd zondagavond door de piloten van twee verschillende vliegtuigen gecontacteerd in verband met een merkwaardige waarneming. Zo liet de piloot van een toestel van American Airlines rond 18.30 uur plaatselijke tijd (3.30 uur Belgische tijd) bij het naderen van de internationale luchthaven van Los Angeles (LAX) weten “net een man in een jetpack te zijn gepasseerd”. Na een vraag van de luchtverkeersleiding preciseerde hij dat hij de vliegende durfal aan zijn linkerkant op minder dan 300 meter van het vliegtuig spotte. Enkele seconden later signaleerde ook een piloot van de lowcostmaatschappij JetBlue net een vliegende man te hebben gezien.

Zowel de Amerikaanse federale luchtvaartautoriteit FAA als de FBI onderzoekt het incident.

Een jetpack is een toestel dat gedragen wordt op de rug en voorzien is van reactiemotoren. Waar het vroeger ging om iets uit de wereld van de sciencefiction, zijn dergelijke tuigen de voorbije jaren een realiteit geworden.