H&M gaat samenwerking aan met streetwear-merk Kangol

Voor het eerst gaat de jongerenlijn van het Zweedse merk, H&M Divided, een samenwerking aan met een ander merk en dat doet het met streetwear-label Kangol. Ook zangeres Mabel leverde een bijdrage: zij ontwierp een sportieve jurk en joggingbroek voor de nieuwe collectie Kangol x H&M.

Met zijn meest recente samenwerking richt H&M zich tot het hippe jongerenvolkje dat grote fan is van streetwear. Daarvoor sloeg het de handen in elkaar met Kangol, een legendarisch streetwear-label, dat een gigantische populariteit verwierf met zijn iconische bucket hats. De herfstcollectie omvat in totaal 31 items, die volgens Hamis Morjaria, Kangol’s Head of Brand Partnerships and Licensing, “perfect de essentie van het jongerenmerk weerspiegeld, aangevuld met hippe updates op de streetwear-stijl.”

Ook zangeres Mabel (24) mocht een bijdrage leveren aan de collectie Kangol x H&M. Zij ontwierp twee kledingstukken, een sportieve jurk en een joggingbroek. “Kangol x H&M feat Mabel is voor ons een gedroomde samenwerking bij H&M, waarbij een iconisch streetwearmerk wordt verenigd met één van de meest authentieke en echte jonge muziekartiesten. Het gaat over die jaren ‘90 streetwear-attitude die voor vandaag is bijgewerkt, een stijl die Mabel zich eigen heeft gemaakt,” zegt Emily Björkeheim, H&M’s Head of Design Divided.

De collectie bestaat uit kledingstukken, zoals puffer jackets, wijde jassen en truien, roltruien en halflange jurken én diverse accessoires, zoals sokken, een muts, een bucket hat en een heuptasje, telkens voorzien van het logo van Kangol. Vanaf 17 september is Kangol x H&M verkrijgbaar op de webshop en in een aantal geselecteerde winkels.