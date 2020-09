In dit gloednieuwe truitje spelen de Rode Duivels zaterdag tegen Denemarken

Gisteren raakte bekend dat de samenwerking tussen Adidas en de KBVB verlengd werd, vandaag presenteren de Rode Duivels hun nieuwe uittenue van de kledingsponsor. Onze nationale ploeg zal op verplaatsing aantreden in een overwegend grijswit truitje met rode en zwarte accenten.

Ook de Red Flames en alle andere Belgische nationale ploegen krijgen dit gloednieuwe tenuetje aangemeten.

Op 5 september zullen de Duivels meteen voor het eerst te zien zijn in hun nieuwe outfit, in de uitwedstrijd tegen Denemarken in de Nations League. Dit is tevens het uittenue waarin de Rode Duivels UEFA EURO 2020 zullen spelen, dat volgend jaar plaatsvindt.