NBA. Houston wipt Oklahoma uit play-offs, Milwaukee in vieze papieren tegen Miami

Houston heeft zich woensdagavond in de NBA-bubbel in Orlando als achtste en laatste team gekwalificeerd voor de tweede ronde van de play-offs. De Rockets versloegen Oklahoma City met 104-102 en wonnen de serie zo met 4-3.

Luguentz Dort werd met 30 punten topschutter van de partij maar botste met de Thunder op een collectief net iets sterker Houston, waar drie spelers de kaap van twintig punten rondden: Robert Covington, Russell Westbrook en Eric Gordon. James Harden bleef steken op zeventien punten maar The Beard pakte in de slotseconden wel uit met een cruciale block.

Houston botst in de halve finales van de Western Conference op de LA Lakers. Het team van LeBron James schakelde in de eerste ronde Portland uit.

In de andere tabelhelft, de Eastern Conference, raakt Milwaukee stilaan in vieze papieren tegen Miami. De Bucks, het sterkste team uit de reguliere competitie, verloren woensdagavond ook hun tweede wedstrijd in de halve finale. De Heat haalde het met 116-114. De Sloveen Goran Dragic was in het winnende kamp goed voor 23 punten. Giannis Antetokounmpo, de Griekse sterspeler van Milwaukee, eindigde met 29 punten en veertien rebounds achter zijn naam.