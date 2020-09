Play-offs zijn voor Emma Meesseman en Washington Mystics bijna onmogelijk

Het dramatische seizoen van de Washington Mystics in de WNBA blijft duren. Woensdagavond verloor het team van Emma Meesseman voor de elfde keer in twaalf wedstrijden. In een duel tussen de laatste twee kampioenen ging de titelverdediger met 64-71 onderuit tegen Seattle Storm.

Een sterk spelende Emma Meesseman (17 punten, 3 rebounds, 3 assists) verloor met Washington Mystics opnieuw in de NBA. Met slechts 4 overwinningen uit 16 wedstrijden staat kampioen Washington slechts op de tiende plaats. Na de reguliere fase (22 speeldagen) werkt de top 8 in oktober de play-offs af. Met nog zes wedstrijden op het programma en twee overwinningen minder dan Dallas Wings, het nummer 8, is deelname aan de eindronde heel ver weg voor de Mystics en zeg maar quasi onmogelijk geworden.

Vrijdag nemen Emma Meesseman en haar ploegmaats het tegen Chicago Sky op. Komende nacht is er Indiana Fever, met Julie Allemand, tegen Phoenix Mercury. Ook Indiana Fever, dat met 5 op 17 op de negende plaats staat, moet nog vol aan de bak richting de top 8.

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs.