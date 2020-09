Ronald Koeman maakt van Wijnaldum een topprioriteit bij FC Barcelona

Kersverse FC Barcelona-coach Ronald Koeman heeft zijn zinnen gezet op Georginio Wijnaldum (29). De middenvelder van Liverpool zou bij Barça een gedroomde Nederlandse tandem kunnen vormen op het middenveld met Frenkie de Jong.

Koeman kent Wijnaldum nog van bij de Nederlandse nationale ploeg. Enig struikelblok: de middenvelder ligt nog tot medio 2021 onder contract bij de Engelse landskampioen. Volgens de Engelse media wil Liverpool wel alles uit de kast halen om Thiago Alcantara over te nemen van Bayern München. In dat geval is een vertrek van Wijnaldum niet onwaarschijnlijk.

Een extra middenvelder zou Koeman wel kunnen gebruiken in Camp Nou: Ivan Rakitic keerde al terug naar FC Sevilla en ook Arturo Vidal kreeg te horen dat hij mag vertrekken.

Zien we Wijnaldum en Frenkie de Jong binnenkort ook bij FC Barcelona samen aan het werk? Foto: Photo News

