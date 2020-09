US OPEN. Topreekshoofd Pliskova verliest in tweede ronde, Osaka stoot door

Karolina Pliskova (WTA 3) heeft haar status als eerste reekshoofd op de US Open niet kunnen waarmaken. De Tsjechische verloor woensdag in de tweede ronde met 6-1 en 7-6 (7/2) van de Française Caroline Garcia (WTA 50).

Pliskova was na het afhaken van de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) en de Roemeense Simona Halep (WTA 2) de hoogst geplaatste speelster in New York. De 28-jarige Tsjechische speelde er in 2016 haar eerste en tot dusver enige grandslamfinale (die ze verloor van Angelique Kerber). De voormalige nummer 1 blijft dus wachten op een eerste grandslamtitel.

Caroline Garcia speelt in de derde ronde (zestiende finales) tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 41).

Naomi Osaka (WTA 9) liet zich niet verrassen in de tweede ronde. De Japanse, winnares van het toernooi in 2018, was met 6-1 en 6-2 veel te sterk voor de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 74). Ze moet nu voorbij de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 137) om de achtste finales te halen.

Caroline Garcia stunt in New York Foto: AP

Tsitsipas in derde ronde

In het mannentoernooi verzekerde de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) zich van een plek in de derde ronde. Hij zette de Amerikaan Maxime Cressy (ATP 168) opzij met 7-6, (7/2), 6-3 en 6-4. Nu wacht de Kroaat Borna Coric (ATP 32).

Foto: AFP

Uitslagen van woensdag

Enkel mannen - Tweede ronde:

Novak Djokovic (Ser/1) - Kyle Edmund (GBr) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, 6-2

Jan-Lennard Struff (Dui/28) - Michael Mmoh (VSt) 6-2, 6-2, 7-5

Pablo Carreño (Spa/20) - Mitchell Krueger (VSt) 6-1, 6-2, 6-2

Ricardas Berankis (Lit) - Steve Johnson (VSt) 7-5, 6-2, 1-6, 7-6 (7/1)

Denis Shapovalov (Can/12) - Soonwoo Kwon (ZKo) 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 6-2

Taylor Fritz (VSt/19) - Gilles Simon (Fra) 7-5, 6-3, 6-2

Filip Krajinovic (Ser/26) - Marcos Giron (VSt) 6-4, 6-1, 6-3

David Goffin (BEL/7) - Lloyd Harris (ZAf) 7-6 (8/6), 4-6, 6-1, 6-4

Stefanos Tsitsipas (Gri/4) - Maxime Cressy (VSt) 7-6 (7/2), 6-3, 6-4

Borna Coric (Kro/27) - Juan Ignacio Londero (Arg) 7-5, 4-6, 6-7 (5/7), 6-2, 6-3

Jordan Thompson (Aus) - Egor Gerasimov (WRu) 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Mikhail Kukushkin (Kaz) - Christian Garín (Chl/13) 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5

Cameron Norrie (GBr) - Federico Coria (Arg) 6-3, 6-4, 6-4

Alejandro Davidovich (Spa) - Hubert Hurkacz (Pol/24) 6-4, 1-6, 6-2, 6-2

Adrian Mannarino (Fra/32) - Jack Sock (VSt) 7-6 (7/5), 7-5, 6-2

Alexander Zverev (Dui/5) - Brandon Nakashima (VSt) 7-5, 6-7 (8/10), 6-3, 6-1

Enkel vrouwen - Tweede ronde:

Caroline Garcia (Fra) - Karolína Plísková (Tsj/1) 6-1, 7-6 (7/2)

Jennifer Brady (VSt/28) - Catherine Bellis (VSt) 6-1, 6-2

Angelique Kerber (Dui/17) - Anna-Lena Friedsam (Dui) 6-3, 7-6 (8/6)

Ann Li (VSt) - Alison Riske (VSt/13) 6-0, 6-3

Aliaksandra Sasnovich (WRu) - Markéta Vondrousová (Tsj/12) 6-1, 6-2

Yulia Putintseva (Kaz/23) - Vera Lapko (WRu) 6-3, 6-3

Varvara Gracheva (Rus) - Kristina Mladenovic (Fra/30) 1-6, 7-6 (7/2), 6-0

Petra Martic (Kro/8) - Kateryna Bondarenko (Oek) 6-3, 6-4

Naomi Osaka (Jap/4) - Camila Giorgi (Ita) 6-1, 6-2

Marta Kostyuk (Oek) - Anastasija Sevastova (Let/31) 6-3, 7-6 (7/5)

Magda Linette (Pol/24) - Danka Kovinic (Mnt) 6-1, 6-7 (2/7), 7-6 (7/4)

Anett Kontaveit (Est/14) - Kaja Juvan (Sln) 6-4, 6-1

Shelby Rogers (VSt) - Elena Rybakina (Kaz/11) 7-5, 6-1

Madison Brengle (VSt) - Dayana Yastremska (Oek/19) 6-2, 6-3

Jessica Pegula (VSt) - Kirsten Flipkens (BEL) 7-6 (7/1), 6-7 (3/7), 6-3

Petra Kvitová (Tsj/6) - Kateryna Kozlova (Oek) 7-6 (7/3), 6-2

Dubbel mannen - Eerste ronde:

Sander Gillé/Joran Vliegen (BEL) - Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Pol/Bra/2) 6-2, 6-4

Dubbel vrouwen - Eerste ronde:

Elise Mertens/Aryna Sabalenka (BEL/WRu/2) - Arina Rodionova/Sabrina Santamaria (Aus/VSt) 6-2, 6-0