Donny van de Beek eert ex-ploegmaat Nouri: Nederlander kiest voor rugnummer 34 bij Manchester United

Gisteren kondigde Manchester United aan dat de ze komende jaren kan rekenen op de diensten van Donny van de Beek. De 23-jarige Nederlandse ex-Ajacied kiest voor een bijzonder rugnummer bij United: hij zal er met 34 spelen, het oude rugnummer van Abdelhak Nouri.

Nouri en Van de Beek speelden samen in de jeugd en het eerste elftal van Ajax. In 2017 zakte Nouri in elkaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Hij liep blijvende hersenschade op.

“Dit is iets speciaals voor mij”, verklaart Van de Beek op de wedstrijd van zijn nieuwe club. “Ik heb een goede band met zijn familie en zijn broer is een van mijn beste vrienden. Daarom heb ik gekozen voor zijn oude nummer op mijn shirt. Ik wil goede herinneringen maken met dit nummer.”