Netflix-deal van Harry en Meghan is “130 miljoen waard”

De deal van de Britse prins Harry (35) en zijn echtgenote Meghan Markle (39) met streamingdienst Netflix zou mogelijk tot 130 miljoen euro waard zijn. Dat vertelden ingewijden uit de entertainmentindustrie aan de nieuwssite Deadline.

Woensdag werd bekendgemaakt dat prins Harry en Meghan Markle een deal met Netflix hebben gesloten om docu-series, films en kinderprogramma’s te maken. Dat dit een behoorlijk lucratieve bezigheid kan zijn voor het koppel stond al zo goed als vast, maar nu wordt daar ook echt een bedrag opgeplakt. Ingewijden uit de entertainmentindustrie ramen de waarde van de deal op gemiddeld 150 miljoen dollar, omgerekend zo’n 130 miljoen euro.

De hertog en hertogin richtten volgens The New York Times pas recent hun eigen productiehuis op, dat voorlopig nog geen naam heeft. Dit meerjarig contract met Netflix luidt alvast een mooie start van hun carrière in Hollywood in. In een verklaring meldde het koppel dat hun focus ligt op het creëren van inhoud die informeert maar ook hoop geeft. Ook gezinsprogramma’s maken spreekt hen als jonge ouders aan.

Ted Sarandos van Netflix liet zich in het verleden al het volgende ontvallen toen hij gevraagd werd of hij geïnteresseerd zou zijn in een eventuele samenwerking met de hertog en hertogin: “Ja, natuurlijk. Wie zou niet geïnteresseerd zijn?” Hij stak zijn trots dan ook niet onder stoelen en banken, nadat hun deal bekend raakte: “We zijn ongelooflijk trots dat ze Netflix kozen als hun creatieve thuis en we zijn enthousiast om samen met hen verhalen te vertellen die het wederzijds begrip zullen vergroten.”