OPROEP. Heel Spanje, op Tenerife na, vanaf morgen rood: valt uw vakantie in het water?

Vanaf morgen, vrijdag 4 september om 16 uur zal heel Spanje, behalve het eiland Tenerife, door ons land als rode zone beschouwd worden. Alle toeristische en andere niet-essentiële verplaatsingen naar Spanje zullen dan dus verboden zijn.

Had u al een vakantie of andere reis naar Spanje gepland die door deze nieuwe beslissing in het water valt? Laat het ons weten via deze link.

Bent u momenteel in Spanje en vreest u al voor de terugreis en de verplichte quarantaine en coronatest die daar bij hoort? Laat het ons dan via deze link weten.

Alle reisadviezen vindt u op de website van Buitenlandse Zaken.