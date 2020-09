Paris Hilton: “Ik werd mishandeld door vijf ex-vriendjes”

Paris Hilton heeft meerdere gewelddadige vriendjes gehad. De hotelerfgename en realityster zegt dat vijf van haar exen haar tijdens hun relatie hebben mishandeld. “Ik werd gewurgd, geslagen, agressief vastgehouden. Ik heb dingen gepikt die niemand zou moeten pikken”, vertelt Paris aan het tijdschrift People.

In de documentaire ‘This Is Paris’, die vanaf 14 september te zien is op het YouTube-kanaal van Hilton, vertelt de 39-jarige realityster over de mentale en fysieke mishandeling die ze naar eigen zeggen als tiener heeft meegemaakt op een kostschool. Volgens Paris was ze door haar heftige tijd op Provo Canyon in Utah extra vatbaar voor geweld in haar latere relaties. “Ik was er zo aan gewend geraakt op Provo dat ik het gevoel kreeg dat het normaal was”, legt ze uit.

Alle relaties begonnen hetzelfde. “Ze leken allemaal aardige jongens maar toen kwam hun ware aard naar boven. Ze werden jaloers of defensief of probeerden mij te controleren. En dan kwam er een punt waarop ze fysiek, verbaal en emotioneel gewelddadig werden.”

Slechtste persoon

Hilton begreep naar eigen zeggen vroeger niet wat liefde en relaties inhielden. “Ik dacht dat het feit dat ze zo gek werden betekende dat ze verliefd op me waren. Terugkijkend kan ik niet geloven dat ik mensen me zo heb laten behandelen.”

Ook de gelekte sekstape die ze in 2003 met ex Rick Salomon maakte, had ze nooit gemaakt als haar ervaringen op de kostschool anders waren geweest. “Ik ontmoette de slechtste persoon die ik had kunnen ontmoeten, en als ik niet naar Provo was gegaan dan had ik er niet eens over nagedacht hem toe te laten in mijn leven. Provo beïnvloedde mijn toekomstige relaties.”

Door het maken van de documentaire, en met de hulp van haar huidige vriend Carter Reum kan Hilton het verleden nu wel een plekje geven. “Ik voel me zo veilig bij hem”, vertelt ze. “Ik denk dat ik voorheen niet klaar was voor een goede relatie, maar ik heb zoveel geleerd. En ik ben zo dankbaar dat ik mijn perfecte match heb gevonden.”