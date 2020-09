Bestelwagen belandt tegen verhoogd fietspad in Gruitrode

Oudsbergen -

Op de Breekiezel in Gruitrode, net voorbij de grens met Bree, gebeurde donderdagochtend rond 7 uur een ongeval. Een bestelwagen ging van de weg, kwam in de gracht terecht en knalde tegen de stalen constructie van het verhoogde fietspad. De brandweer kwam ter plaatse om eventuele slachtoffers uit het wrak te helpen. Dat bleek niet nodig te zijn. Enkele inzittenden liepen lichte verwondingen maar konden ter plaatse door de ambulanciers worden verzorgd. Overbrenging naar het ziekenhuis was niet nodig. De bestelwagen werd getakeld.