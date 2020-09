De federale politie werkt aan een nieuwe dienst die klokkenluiders moet helpen om misstanden op hun dienst of in hun korps aan te klagen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen donderdag.

“Politiemensen die met dilemma’s of kwesties zitten over misstanden in hun korps en daar niet bij hun overste of collega’s voor terechtkunnen, zullen voortaan bij de laagdrempelige vertrouwensdienst kunnen ...