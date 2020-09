De in Helchteren getogen Fons Leroy (66) zwaaide een jaar geleden af als afgevaardigd bestuurder van de VDAB. Weinigen weten echter dat de medestichter van de huidige wielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise een verwoed ‘collenjager’ is. Als lid van de Club des Cent Cols beklom hij twintig jaar geleden de Mont Aigoual, de beklimming die donderdag voor het eerst in de 117 jarige Tourhistorie fungeert als aankomstplaats.