Met Heleen en Julian gaan twee Limburgse kinderen vanavond in duel in de eerste aflevering van ‘Opvoeden Doe Je Zo’. Pedro Elias laat de twee negenjarigen elk een bekende Vlaming als plusmama en -papa kiezen. “Neen, ze was niet onder de indruk van Gert Verhulst”, lacht de papa van Heleen.