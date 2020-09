Kristina Mladenovic (ATP 44) is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde van de US Open. De 27-jarige Française ging op sensationele wijze onderuit tegen Varvara Gracheva, het nummer 102 van de wereld.

Mladenovic leek op weg naar een wel héél makkelijke overwinning in New York. Ze stond in no time 6-1 en 5-1 voor tegen de 20-jarige Russin, die pas haar tweede wedstrijd ooit op een grandslamtoernooi ...