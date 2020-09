David Goffin (ATP 10) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde op de US Open. De Luikenaar, het zevende reekshoofd in New York, versloeg de Zuid-Afrikaan Lloyd George Harris (ATP 95) na twee uur en 57 minuten tennis in vier sets (7-6 (8/6), 4-6, 6-1 en 6-4).