In Gert Late Night op VIER heeft Conner Rousseau scherp gereageerd op vragen rond migratie. Zo stelde de sp.a-voorzitter onder meer dat “wie geen Nederlands wilt leren, weinig te zoeken heeft in België”.

Gert Verhulst vroeg Rousseau onder meer of hij vond dat asielzoekers welkom zijn in Vlaanderen. “De Vlaming is volgens mij solidair en die wilt ook veel doen. Je moet ook menselijk zijn. Het is niet verboden ...