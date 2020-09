Gemeenteraad in De Zeepziederij

Bree - Voor het eerst sinds februari van dit jaar komen de Breese gemeenteraadsleden weer fysiek samen om te vergaderen.

Op maandag 7 september ontmoeten we elkaar, onder veilige omstandigheden, in het cultuurhuis De Zeepziederij langs de Malta”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Voor het eerst sinds de lockdown dit voorjaar is ook het publiek weer welkom om de gemeenteraad bij te wonen: in het cultuurcentrum kan dat onder veilige omstandigheden gebeuren. Je moet je wel vooraf inschrijven, een mondmasker is verplicht tijdens de hele duur van de vergadering en achteraf word je door een medewerker naar buiten begeleid.” Inschrijven voor vrijdag 4 september via een mailtje naar secretariaat@bree.be of bel naar 089/84.85.12.