Parket-generaal: “Geen bewijs dat agenten dood van Chovanec veroorzaakten”

“Er is op dit ogenblik geen bewijs dat het optreden van de politie op de luchthaven van Charleroi de dood van Jozef Chovanek heeft veroorzaakt”. Dat zegt het parket-generaal van Bergen in een persbericht. In januari 2020 wilde de onderzoeksrechter het onderzoek al afsluiten, zonder de betrokken inspecteurs in verdenking te stellen.