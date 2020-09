Bekijk hier de dronebeelden van de nieuwe spoorwegbrug in Kuringen

Hasselt / Heusden-Zolder / Genk -

Vanaf maandag kunnen de treinen die vanuit Heusden-Zolder en Genk komen over de nieuwe spoorbrug die in Kuringen gelegd is. Daarmee is de eerste, langstdurende fase van de werken afgerond. Tegen april 2021 zal het treinverkeer er terug over twee sporen verlopen.