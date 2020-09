Wouter Raskin: "Fusiegesprekken tussen Bilzen en Riemst lopen. Waarom wordt Hoeselt niet betrokken?"

Bilzen / Riemst / Hoeselt -

Bilzen en Riemst voeren serieuze gesprekken over een fusie. Dat zegt oppositieraadslid Wouter Raskin, die voor de N-VA in de gemeenteraad van Bilzen zit en het nieuws naar buiten brengt. Hij zegt zeker te zijn van zijn stuk en vindt het vreemd dat Hoeselt niet bij de fusiegesprekken betrokken wordt. Maar, burgemeester Johan Sauwens van Bilzen, ontkent in alle toonaarden dat er onderhandeld wordt. Wouter Raskin eist volledige opheldering en vraagt een debat over de fusieplannen op de gemeenteraad van oktober.