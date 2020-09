Hechtel-Eksel -

Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel is woensdag een auto van de weg geraakt. De bestuurder verloor de controle over het stuur en belandde in de berm om daarna weer op de weg te slingeren. Bij het ongeval raakte een 31-jarige bestuurder uit Lede (Oost-Vlaanderen) gewond.