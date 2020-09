Prins Harry en Meghan Markle hebben deal met Netflix

De Britse prins Harry (35) en zijn echtgenote Meghan Markle (39) hebben een deal met streamingdienst Netflix. Dat melden Amerikaanse media.

De hertog en hertogin van Sussex zouden een meerjarig contract getekend hebben met de streamingdienst. Het duo, dat momenteel in een riant herenhuis in het Californische Santa Barbara woont, richtte onlangs een eigen productiehuis op. Het productiehuis kreeg nog geen naam, maar volgens The New York Times zullen Harry en Meghan er aan de slag gaan met docu-series, films en kinderprogramma’s. Die zouden dan uitsluitend op Netflix te zien zijn.

“Inspirerende gezinsprogramma’s”

Het is intussen zes maanden geleden dat prins Harry en Meghan officieel afscheid namen van het Britse koningshuis. De Netflix-deal is voor het koppel wellicht de start van een heuse Hollywood-carrière.

De hertogin zou wel duidelijk gemaakt hebben niet van plan te zijn zelf terug naar het scherm te keren. Meghan, die bekend werd als actrice in de populaire serie Suits, wil zich liever concentreren op de inhoud van de programma’s die het productiehuis zal maken. “Onze focus ligt op het creëren van content die informeert maar ook hoop geeft”, klonk het in een verklaring. “Als kersverse ouders is het ook belangrijk voor ons om inspirerende gezinsprogramma’s te maken.”

Het duo verklaarde ook nog waarom ze in zee gaan met de streamingdienst. “Het bereik van Netflix zal ons helpen om impactvolle inhoud te delen die tot actie kan leiden.”