Riemst -

Op de Maastrichtersteenweg in Riemst is dinsdag een bestuurder voor de derde keer in een jaar tijd betrapt op sturen onder invloed van drugs. Hij had ook nog een joint bij. De 38-jarige bestuurder weigerde testen te ondergaan. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Zijn voertuig trok de aandacht van de politie omdat hij lampjes vooraan had branden en dit was niet volgens de tuningregels.