Op de rotonde van de Koolmijnlaan en de Langstraat in Zolder, ter hoogte van de frituur, heeft een tractor met volgeladen aanhangwagen woensdag rond halfvijf zijn lading grondafval verloren. De aanhangwagen sloep op zijn kant.

Mogelijk is een vering die stuk ging de oorzaak. Er is veel verkeershinder door het ladingverlies. Er vielen geen gewonden, wel is de ...