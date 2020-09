Limburgse coronacijfers blijven dalen, opvallende stijging in Pelt

Hasselt - Er komen nog elke dag gemiddeld 23 besmettingen met Covid-19 bij in onze provincie, 6 procent minder dan een week geleden. Twaalf Limburgse gemeenten zijn al minstens een week coronavrij.

Van 23 tot en met 29 augustus kwamen er precies 163 besmettingen bij in onze provincie, 4 procent minder dan de week daarvoor. Het reproductiegetal in Limburg bedraagt 0,989, wat betekent dat het virus heel langzaam aan kracht verliest. Gelet op het relatief beperkte aantal besmettingen verschilt de R-waarde sterk van dag tot dag. Enkele lokale uitschieters zijn voldoende om het gemiddelde weer de hoogte in te duwen.

Hoewel Maasmechelen en Genk met 25 besmettingen op weekbasis de zwaarst getroffen gemeenten in Limburg blijven, valt vooral de stijging in Pelt op. Afgelopen weekend was de fusiegemeente nog coronavrij, maar vandaag meldt Sciensano 8 besmettingen op Pelts grondgebied. “Het gaat om geïsoleerde gevallen van teruggekeerde vakantiegangers”, weet burgemeester Frank Smeets (CD&V). “De besmettingen zijn beperkt tot enkele koppels en kunnen niet met elkaar worden gelinkt. Via contactonderzoek wordt nu nagegaan met wie deze mensen nauw contact hebben gehad. Maar al bij al blijft de uitbraak zeer beperkt.”

In heel België testen nog elke dag gemiddeld 438 mensen positief (-12 procent). Ook het gemiddeld aantal sterfgevallen (4) en ziekenhuisopnames (16) blijft dalen met respectievelijk 37 en 26 procent. Er liggen momenteel 226 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een vijfde minder dan vorige week. In Limburg zijn nog 8 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis.

