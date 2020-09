Tot vijf uur per dag op de bus: vervoersplannen buitengewoon onderwijs bijgestuurd

“We vragen zo snel mogelijk de hertekening van de rittenplannen, we willen al het mogelijke doen voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs en hun ouders.” Dat is te horen bij het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in reactie op de lange reistijden van leerlingen in het buitengewoon onderwijs.